Si è appena concluso il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di solo tredici giorni di vita dall’aeroporto di Cagliari all’aeroporto di Linate, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dell’ Ospedale di San Donato Milanese. Il neonato è stato accompagnato dai genitori e da una equipe medica e che l’ha monitorato durante tutte le fasi di volo.

Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare di stanza a Milano. Questa, ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni.

Una volta arrivati sull’aeroporto di Linate, dove un’ambulanza era già in attesa del piccolo, il Falcon 900 è rientrato a Ciampino, sede stanziale del 31° Stormo, tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità.

Il volo di oggi, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta di Stato.