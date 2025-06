Un maxi impianto fotovoltaico di 37 ettari è in arrivo sul colle di Sant’Elia a Cagliari. Lo denuncia, mettendo in allerta la popolazione, l’ex presidente della regione Mauro Pili.

“ Il Ministero della Difesa sequestra il colle di Sant’Elia – quello dedicato a Sant’Ignazio, per farne un impianto fotovoltaico da 37 ettari. I l bando dell’Agenzia è stato appena pubblicato: i guerrafondai di Roma vogliono dare in concessione a privati, per 25 anni, una distesa infinita di 37 ettari di quel colle da sempre punta avanzata della costa cagliaritana”, denuncia Pili.