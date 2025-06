È scomparso, a causa di un male incurabile, all’età di 59 anni.

Ha lottato a lungo contro una grave malattia che negli ultimi mesi lo aveva costretto a ripetuti periodi di degenza

e di grande sofferenza.

Nonostante i problemi che lo affliggevano periodicamente, causati da

una malattia pregressa, non ha mai fatto mancare il suo impegno oltreché

nel lavoro, anche nel sociale e nelle opere religiose.

Sempre generoso e disponibile con tutti, non faceva mai mancare un

aiuto a chi ne aveva bisogno, fosse stata anche solo una parola di

conforto.

Grande appassionato di storia moderna e di modellismo storico (in

particolare di Epoca Napoleonica), partecipava attivamente ad importanti

convegni aventi ad oggetto la Sardegna nelle varie epoche e gli

accadimenti che hanno influito maggiormente sulla sua evoluzione

politica e culturale.

Vicino da sempre ai Frati Francescani, aveva spesso frequentato San

Giovanni Rotondo, sede dell’ Opera di San Pio da Pietrelcina e della ”

Casa Sollievo della Sofferenza “.

La sua prematura scomparsa ha impedito la realizzazione da parte sua di

ulteriori iniziative di interesse sociale, culturale e religioso.

Le esequie si svolgeranno sabato 28 giugno, alle ore 16, presso la

Chiesa Parrocchiale dei SS. Giorgio Caterina a Cagliari, in via Scano.