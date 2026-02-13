A poche ore dal doppio intervento di ieri che ha visto protagonisti un velivolo G650 e un elicottero HH-139B tra Catania, Genova e Napoli-Capodichino, un altro velivolo della Forza Armata è stato impiegato senza sosta per portare a termine due ulteriori trasporti sanitari d’urgenza a favore di due neonati cagliaritani.

Nello specifico, un G650 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato una vera e propria staffetta salvavita, decollando per prestare soccorso a due piccolissimi pazienti in critiche condizioni di salute.

Il velivolo è decollato inizialmente dalla base di Ciampino verso l’aeroporto d Cagliari per imbarcare il primo bimbo in imminente pericolo di vita. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza a Milano – Linate atterrando poco prima delle 15, dove un’ambulanza in attesa ha consentito di continuare la corsa per il successivo trasferimento verso l’Ospedale di destinazione.

Appena concluso il primo sbarco e terminate le procedure necessarie, lo stesso equipaggio è stato riattivato per una seconda emergenza. Il velivolo si è diretto nuovamente a Cagliari per prelevare il secondo neonato. Il volo si è concluso con l’atterraggio a Roma-Ciampinointorno alle 18:30.

Entrambe le missioni, richieste dalla Prefettura di Cagliari, sono state coordinate dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.