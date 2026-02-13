Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 14 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un'area di bassa pressione responsabile di maltempo con piogge ed acquazzoni ancora più intensi al mattino. I venti saranno moderati e il mare molto agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento e schiarite dalla sera. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest e il pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà nuvolosa con deboli piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Sono previsti 20mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest, molto forti al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 32mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10° C e la minima di 7°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per la pioggia. Ci aspetta dunque per questo San Valentino un sabato nuvoloso e piovoso, con temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 13°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba