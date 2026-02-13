Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 4 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un'area di bassa pressione responsabile di maltempo con piogge ed acquazzoni ancora più intensi al mattino. I venti saranno moderat i e il mare molto agitat o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento e schiarite dalla sera . Sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest e il pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà nuvolosa con deboli piogge che si intensificheranno nel pomeriggio . Sono previsti 20 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 °C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o forti al mattino e provenienti da Ovest, molto forti al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 19 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 1 1 ° C. I venti sarann o forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nord ovest. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 32 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 0 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o molto forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per la pioggia . Ci aspetta dunque per questo San Valentino un sabato nuvoloso e piovoso, con temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 1 3 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba