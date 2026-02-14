“In tutti questi anni tra slip, calze, stracci, corde, traverse da letto, ossa, pietre, metallo, artificiali da pesca con tanto di ancoretta, alla tecnologia non eravamo ancora arrivati”. Da Bosa è stato portato alla clinica veterinaria di Oristano, sono loro a raccontare la disavventura del quattro zampe: “Il caso mai visto in questa clinica con più di 35 anni di attività. Questo scemone ha ingoiato la custodia degli Airpods. Abbiamo cercato di farlo vomitare ma per la forma il corpo estraneo non ha preso la via dell’esofago. Il canestro dell’endoscopio non riusciva a prenderlo e abbiamo dovuto estrarlo per via chirurgica”. Rimosso, dunque, dal corpo dell’animale dai veterinari che ogni giorno salvano tanti esemplari in difficoltà: mai fidarsi, insomma, dei mascalzoni pelosi, per gioco o curiosità potrebbero mandar giù qualsiasi cosa, compresa la custodia degli auricolari.