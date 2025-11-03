Nuovo giorno, nuova disavventura per chi deve andare oltremare via cielo. Urpi: “Aerei vecchi che sembrano gli md80 degli anni 90. Cosa sta facendo la Regione sul tema? Il servizio è peggiorato e per adesso ci sono solo slogan e annunci. Nessuna lotta per affermare concretamente il principio di insularità, rimasto solo su carta. Però poi si fanno le pulci agli unici che ci garantiscono la continuita’, e cioè a Ryanair e altri vettori privati, che chiedono per aumentare servizi e voli e per portare milioni di passeggeri in più, l’eliminazione della tassa comunale di sbarco, che in tutto vale 30 mln, che poi ai comuni non va proprio un bel niente, va allo stato e all’Inps.

Con tutti i soldi che si spendono in stupidaggini e con la condizione da terzo mondo del trasporto aereo, fare un tentativo come questo richiesto dagli unici vettori aerei che funzionano sarebbe la cosa giusta.

Nel mentre continuiamo ad avere questa situazione”.