Non si arresta l’escalation di chi vuole impossessarsi dei beni altrui: tante le segnalazioni da parte dei cittadini che si sono ritrovati il cristallo della propria vettura in sosta distrutto, in frantumi, senza, poi, riuscire a portare via nulla. Perché niente, infatti, viene più lasciato in macchina ma, nonostante ciò, le auto vengono aperte con gravi conseguenze per i proprietari. Nessuna zona prediletta, ogni via potrebbe essere visitata dai malviventi: gli ultimi casi si sono verificati in via Olanda e via Cagliari.

“A noi tra giovedì notte e venerdì all alba ci hanno rubato la Punto parcheggiata in via Cagliari” racconta F.E. “noi abbiamo parcheggiato giovedì in via Cagliari intorno alle 22:00, venerdì mattina mio marito alle 6:45 è sceso a prendere la macchina per andare al lavoro e la nostra macchina non c’era più; al nostro posto ha trovato un’altra vettura”.

“A me sabato scorso, erano le 4, due individui sono stati visti da un vicino” spiega F.I.

“Una settima fa sono entrati nel mio ufficio sulla ss 554, mi hanno rubato casco e stivali per moto, più le scatolette del tonno dalla dispensa”.

I residenti, stanchi di dover subire, propongono addirittura di organizzare delle ronde nel cuore della notte in modo tale da sorvegliare i propri beni.