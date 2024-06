Volano i prezzi a Cagliari: è la quarta città più cara d’Italia, in un anno 312 euro in più a famiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Manca il poco appetibile posio per un soffio, ma Cagliari per inflazione e rincari è sempre più inaccessibile: è la quarta città più cara d’Italia secondo quanto fa sapere l’Unione Nazionale Consumatori, rielaborando gli ultimi dati Istat sull’inflazione di maggio e stilando la classifica della città più care d’Italia. Nell’analisi sono stati presi in considerazione i capoluoghi di regione e le città con oltre 150mila abitanti.

In testa alla top ten un ex aequo: Parma e Rimini, che si contendono il primato con un’inflazione pari all’1,6%, ovvero una maggior spesa aggiuntiva su base annua di 435 euro. Al secondo posto c’è Venezia, dove il rialzo dei prezzi dell’1,4% determina un incremento di spesa annuo pari a 369 euro a famiglia. Firenze è terza con +1,4% e un aumento annuo per ciascuna famiglia di 366 euro. Al quarto posto troviamo Cagliari: inflazione a +1,5% e aumento della spesa pari a 312 euro per ciascuna famiglia.