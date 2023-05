Vola il turismo dopo il Covid a Cagliari: a maggio una crociera al giorno

Navi da crociera tutti i giorni con picchi di tre navi al giorno. Riparte il turismo in città dopo il Covid. Boom di oltre il 50 % nei B&B rispetto al 2022 che già aveva fatto registrare numeri analoghi rispetto all’anno precedente. I dati diffusi oggi a palazzo Bacaredda nel corso della presentazione del nuovo portale ( https://cagliariturismo.comune.cagliari.it/ ) dedicato all’offerta turistica e della App collegata che permetteranno la fruizione delle informazioni e l’erogazione dei servizi in mobilità rispondendo alle esigenze del “nuovo turista”, orami protagonista della costruzione della propria vacanza.

Il portale è diviso in cinque sezioni principali, molto facili ed intuitive, strutturate per organizzare il viaggio in tutta comodità da casa o dall’app sempre a portata di mano, con tutte le informazioni di cui necessita. Ovviamente non possono mancare le informazioni pratiche come parcheggi, ospedali, taxi, guide turistiche e quant’altro possa essere utile per il visitatore.

Il portale è utile sia per i turisti che per i cittadini, in quanto mette a disposizione informazioni dettagliate su ogni attrazione, suggerimenti su attività ed eventi locali, oltre ad offrire percorsi personalizzati per scoprire le bellezze, la storia e i monumenti della città in modo sempre più coinvolgente.

È possibile accedere ai contenuti del portale anche attraverso l’applicazione, oggi disponibile su piattaforma Android e successivamente anche per IOS Apple.

“Notizie su eventi e sui monumenti. Un servizio per operatori economici e info per chi sta pensando di pianificare una vacanza”, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu, “con l’obiettivo di incrementare le presenze in città. I numeri sono cresciuti abbondantemente rispetto al 2022. E abbiamo rilevato anche il fatto che sta salendo la spesa media, stanno sbarcando turisti alto spendenti anche grazie al lavoro dell’amministrazione in chiave di promozione”.

“Nel portale informazioni preziose per l’esperienza turistica”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “a maggio una corriera al giorno con picchi con 3 navi da crociera contemporaneamente. L’app porterà vantaggi per la città e anche per il commercio”.

Gli utenti possono personalizzare la propria visita con funzioni dedicate come: “Salta la folla”, che consente di conoscere il grado di affollamento in anticipo e di evitare le code nei luoghi turistici più famosi, il diario di viaggio” personale, dove gli utenti possono creare il loro itinerario personalizzato con tappe selezionate e giorni prefissati e le selezioni di categorie preferite per eventi e luoghi di interesse, come ad esempio la cultura, la natura, la gastronomia, lo sport e tanto altro ancora.

“Il nuovo portale del turismo e la relativa app – afferma Alessandro Guarracino, Assessore all’innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del mare – consentono al turista e al cittadino di vivere una esperienza di viaggio nella città di Cagliari, contraddistinto dalla semplicità di utilizzo e dalla possibilità di scoprire aspetti interessantissimi della storia, della cultura, delle bellezze ambientali e paesaggistiche della nostra meravigliosa città. Al tempo stesso uno strumento intuitivo per organizzare un itinerario secondo le esigenze personali dell’utilizzatore. Un risultato che ritengo possa contribuire ad un ulteriore sviluppo turistico e quindi economico del capoluogo della Sardegna”.

“La promozione turistica si avvale di servizi digitali capaci di veicolare le eccellenze del territorio. Almaviva è al fianco delle amministrazioni che, come il Comune di Cagliari, hanno l’obiettivo di offrire al cittadino servizi di eccellenza in ambito turistico, settore che, oggi, risulta essere un volano di crescita e sviluppo economico per il Paese. – aggiunge Vincenzo Pinto, responsabile mercato PAL e Sanità di Almaviva -. Da tempo siamo al fianco del Comune in un percorso di innovazione tecnologica e digitale che offre alle persone servizi di qualità, con il fine di favorire l’accesso alle informazioni e la fruizione turistica della Citta di Cagliari”.