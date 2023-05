Frontale fra Guspini e San Nicolò, una 47enne al Brotzu in codice rosso: è gravissima

Terribile incidente frontale sulla statale 126 tra Guspini e San Nicolò D’Arcidano. Per cause non ancora accertate, all’altezza dell’incrocio in località Sa Zeppara due auto si sono scontrate e nell’impatto violento ha avuto la peggio una donna di 47 anni che è stata trasportata in elicottero al Brotzu di Cagliari. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Villacidro, i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e un’ambulanza del 118. Viste le gravi condizioni della donna è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata in codice rosso al Brotzu. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.