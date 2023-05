Vola con la moto giù da un ponte in Sardegna: morto centauro gravissima la moglie al Brotzu

Era in vacanza in Ogliastra, insieme a sua moglie, entrambi appassionati di moto. Oggi pomeriggio, durante una delle escursioni pomeridiane per godere del panorama, sulla vecchia statale 125 in direzione Cagliari-Tortolì, ha improvvisamente perso il controllo della sua moto ed è letteralmente volato giù dal ponte sul rio Corongiu per sei metri schiantandosi poi fuori strada. E’ morto sul colpo, inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte del 118. Anche la moglie è rimasta ferita ed è in gravissime condizioni: è ricoverata al Brotzu dopo il trasporto con l’elisoccorso.

Sul posto per il recupero della vittima e della ferita ci sono i Vigili del fuoco di Lanusei. Sono arrivate anche le forze dell’ordine che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.

Intorno alle 17 la squadra dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta per soccorrere una copia di motociclisti di nazionalità tedesca, la quale mentre percorreva la vecchia SS 125, all’ingresso dell’abitato di Tertenia, direzione Cagliari-Tortoli,