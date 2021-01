Vogliono svaligiare un negozio ma vengono notati, tra le mani spranga e martello: due giovani in manette

Tra le mani avevano una spranga in ferro e un martello, oltre ad altri attrezzi da scasso. Lintento di un 21enne e un 23enne, entrambi sassaresi, era quello di spaccare la vetrina di un negozio di abbigliamento e, poi, rubare della merce. Ma i due sono stati notati da qualcuno, che ha subito chiamato il 112. Sul posto, in una via centrale di Sassari, è piombata una pattuglia del radiomobile del nucleo operativo. I due ladruncoli hanno cercato di nascondersi, ma sono stati subito fermati: sono stati entrambi arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Ieri si è svolta l’udienza direttissima: arresti convalidati, i due giovani adesso hanno l’obbligo di firma.