Covid, a Cagliari ingressi limitati nei mercati venerdì e sabato sino al 5 marzo

Il sindaco Paolo Truzzu conferma, a Cagliari, le strette anti Covid sino al prossimo cinque marzo. E, tra le principali, spiccano gli ingressi, ancora limitati, in tutti i mercati civici, ogni venerdì e sabato. E, in quello ittico all’ingrosso, “è fatto obbligo ai concessionari, in qualità di operatori commerciali, di dotarsi di termorilevatori e di misurare la temperatura propria, dei collaboratori e fornitori, degli acquirenti e accompagnatori”. Così si legge nella nuova ordinanza firmata dal primo cittadino. Tra gli altri provvedimenti, confermati: stop alle manifestazioni a carattere commerciale di natura fieristica, mascherine obbligatorie per tutti gli operatori dei mercati civici e per chi entra per fare acquisti. Aperti i cimiteri, ma per i funerali possono essere presenti solo i congiunti e, comunque, non più di 30 persone. La funzione dovrà svolgersi, preferibilmente, all’aperto.

Capitolo matrimoni: consentiti in Comune, ma niente maxi gruppi. Oltre agli sposi, potranno partecipare solo i testimoni, l’ufficiale di stato civile e un numero di persone “stabilito con atto del dirigente del servizio affari generali, istituzionali e gabinetto del sindaco”.