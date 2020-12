Virus, lacrime a Villacidro: la città piange la quarta vittima di Covid

Villacidro piange la quarta vittima legata al Coronavirus dall’inizio della pandemia. A comunicarlo è la sindaca Marta Cabriolu: “Purtroppo, ho avuto notizia in modo informale, e in ritardo, di un altro decesso legato a complicanze da Covid”. In città ci sono nove nuovi guariti, il totale dei positivi scende a quota “39. Cinque sono ricoverati all’ospedale. Nei prossimi giorni la Regione dovrebbe mettere a disposizione dei Sindaci una piattaforma che consentirà, contrariamente a quanto accaduto finora, un aggiornamento dei dati in tempo reale” .

Domani, 15 dicembre, “scade l’ordinanza sindacale di novembre; alla luce dei dati confortanti non sarà prorogata. Chiedo nuovamente la cortesia ai cittadini di contattarmi in forma privata nel caso in cui vengano a conoscenza di eventuale positività al Covid”, così la sindaca. “Chiedo la stessa gentilezza ai positivi che risultino successivamente guariti. In questo modo ci aiuterete ad avere un quadro più aggiornato della situazione”.