Virus, Crisanti: “Siamo nei guai, lockdown duro subito per combattere la variante inglese”

Andrea Crisanti sposa in pieno la linea del collega Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, nel chiedere un lockdown immediato. Il virologo, che sta anche collaborando proprio con la Sardegna nel programma “Sardi E Sicuri”, l’ha detto a La Stampa, e la notizia è stata subito ripresa dai principali giornali e agenzie italiane, inclusa l’Agi. Il virus e le sue nuove varianti si possono combattere solo “con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele. Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare”.

Per Crisanti, comunque, si sarebbe già fuori tempo massimo: “Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai”. Utile ricordare che, sinora, nessun caso di variante inglese è stato registrato in Sardegna, anche grazie al prolungamento del blocco per quanto riguarda gli spostamenti tra le regioni, portato sino al prossimo 25 febbraio.