Virus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18

Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, le nuove regole scattano da domani, lunedì 26 ottobre, e saranno valide sino al prossimo 24 novembre.

Come si apprende dai principali siti d’informazione nazionali e dal nostro giornale partner Quotidiano.net, entra così in vigore la stretta su locali, palestre e teatri per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18, ma – da quanto si apprende – potranno restare aperti di domenica e nei festivi. Il premier dovrebbe illustrare tutte le misure nelle prossime ore.