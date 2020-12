Virus, 11 positivi al Brotzu in attesa di trasferimento: uno è intubato nel reparto Covid

Sono undici i pazienti attualmente positivi all’ospedale Brotzu di Cagliari. La struttura, che negli intenti doveva restare “Covid Free”, conta oggi dieci persone ricoverate in Osservazione breve e una, intubata, al terzo piano, dove è stato allestito già da tempo un repartino interamente dedicato alle emergenze legate al Covid. Si tratterebbe di persone intercettate al pronto soccorso e che, per almeno qualche giorno, saranno ospitate e seguite al Brotzu.

Per il paziente intubato, il trasferimento dovrebbe essere questione di ore. Per gli altri, invece, lo spostamento dal Brotzu ad un altri ospedali, unicamente Covid, è previsto nei prossimo giorni. Il commissario Paolo Cannas ha spiegato, riferendosi in generale ai casi Covid, che “entro una settimana la situazione dovrebbe normalizzarsi”.