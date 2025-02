Un uomo di 39 anni è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Villasimius, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Cagliari. Il provvedimento, definitivo, impone una pena complessiva di 4 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione, per reati commessi tra il 2007 e il 2019 tra Villasimius e Maracalagonis, tra cui maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta.