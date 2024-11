Violenza di gruppo a Palermo: condanne da 4 a 7 anni per i 6 imputati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È arrivata la condanna per tutti e 6 i partecipanti alla violenza di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni. I fatti, avvenuti la scorsa estate a Palermo, hanno segnato non solo la vita della vittima ma anche l’opinione pubblica. Oggi, il tribunale di Palermo ha condannato a 7 anni di carcere Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao, quattro dei sei ragazzi coinvolti. Cristian Barone, ha avuto 6 anni e 4 mesi, mente Samuele La Grassa 4 anni e 8 mesi. Il settimo giovane coinvolto nella violenza, minorenne all’epoca dei fatti, era già stato condannato a 8 anni e 8 mesi dal Tribunale dei minori. Ad aggravare i fatti, le riprese effettuate con il cellulare. I sei imputati sono stati condannati anche una pena economica nei confronti fronti della vittima di 40 mila euro. Durante tutto il processo, la difesa ha sempre seguito la linea del consenso da parte della 19enne, che la ragazza ha sempre negato con forza. Chiare le parole dell’avvocato della giovane, Carlo Garofalo: “L’entità della pena non mi è mai interessata perché mi immedesimo nel fatto che si tratta di ragazzi e che per loro una condanna pesante è un guaio. Era importante però che ci fosse la condanna”.