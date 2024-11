Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Episodio di violenza immotivata oggi a Sassari. Un uomo di 60 anni è stato colpito al volto da due ragazzi in via Marginesu. Il 60enne è stato ricoverato in ospedale in codice rosso con un trauma cranico e una frattura ad un braccio.

Ignote ancora le cause di tale aggressione, sulla quale indagano le forze dell’ordine.