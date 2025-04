Violenza sessuale aggravata su minori. È questa la pesantissima accusa che ha portato all’arresto di don Ciro Panigara, ex parroco di San Paolo, in provincia di Brescia. Gli abusi, risalenti al periodo dal 2011 al 2013 (quando era curato in una parrocchia ad Adro, in Franciacorta),ma anche nel 2024, sarebbero avvenuti durante le consuete attività parrocchiali con i ragazzi. La Procura ha disposto i domiciliari dopo le indagini svolte dai carabinieri Borgo San Giacomo e dal Norm della compagnia di Verolanuova.

Don Ciro Panigara lo scorso 3 gennaio aveva dato le dimissioni come parroco di San Paolo su richiesta della diocesi Bresciana, a seguito degli inquietanti racconti fatti da una giovanissima vittima ad un’educatrice.