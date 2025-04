Le caditoie di via Giuseppe Mercalli versano in condizioni critiche preoccupando residenti e istituzioni. A sollevare ufficialmente la questione è stata Stefania Loi, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che ieri ha presentato un’interrogazione in aula per chiedere interventi urgenti. “Ieri ho presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale riguardo alle condizioni delle caditoie in via Giuseppe Mercalli, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti. La preoccupazione è che, con l’arrivo delle piogge, la situazione possa peggiorare, creando disagi e potenziali rischi per la sicurezza e la salute pubblica”, ha dichiarato Loi. La consigliera ha sottolineato l’importanza della manutenzione ordinaria e della pulizia regolare delle caditoie per evitare allagamenti e garantire condizioni di vivibilità adeguate. “La manutenzione ordinaria delle strade e la pulizia delle caditoie sono fondamentali per prevenire allagamenti e garantire il benessere dei cittadini. Trascurare questi aspetti mina la qualità della vita e può portare a situazioni pericolose”. Alla luce del maltempo in corso, con possibili allerte meteo, Loi ha ribadito la necessità di un intervento rapido. “È essenziale che l’amministrazione prenda provvedimenti tempestivi per risolvere queste criticità e assicurare la sicurezza e la serenità dei residenti”. Ha poi aggiunto: “Purtroppo questi giorni sono di pioggia e forse anche allerta meteo”. L’interrogazione attende ora risposta da parte dell’amministrazione comunale.