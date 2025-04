Ennesimo centro commerciale in Viale Marconi negli spazi in disuso lasciati da Videolina. Il Comune pronto all’assist all’Unione Sarda e agli Amici del Sahara, oltre che alla Lidl: in gioco in Consiglio la variante decisiva, ma restano le incognite sull’ennesimo colosso della grande distribuzione in un punto ad altissima pericolosità nel traffico di viale Marconi, non lontano da dove pochi mesi fa è nato anche l’Eurospin,

Un nuovo centro commerciale in Viale Marconi. Questa la proposta presentata al sindaco e agli assessori, nel tentativo di recuperare gli spazi lasciati in disuso da Videolina e dagli Amici di Sahara.

La proposta é del 7 Aprile e ora il Comune di Cagliari dovrà decidere se procedere con l’iniziativa o meno, soppesando i rischi e i vantaggi.

Gli edifici in questione sono l’ormai ex sede di Videolina, in disuso dal 2011 e quello degli “Amici di Sahara” che ha cessato di essere un punto di riferimento da ormai diversi anni.

Entrambi sono abbandonati e in condizioni fatiscenti e certo non contribuiscono alla riqualificazione della zona.

Il nuovo centro potrebbe restituire vitalità all’area di Viale Marconi, sempre più ai margini della città dal punto di vista commerciale e dare nuove opportunità economiche alla città e agli operatori.

Una domanda sorge spontanea, lo spazio presente non potrebbe essere destinato ad un diverso scopo per rilanciare la zona vista l’abbondanza di centri commerciali? Questi ultimi sono già una decina considerando Cagliari e i dintorni.

Infine, se il progetto dovesse trasformarsi in realtà, i lavori potrebbero rappresentare un problema per la viabilità che già da tempo soffre di continui cambiamenti, specialmente in una zona che già ha avuto diverse problematiche dopo la realizzazione dell’ultimo Eurospin.