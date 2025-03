Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la SS125, all’altezza del chilometro 41, dove due motociclette si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale del 118. Data la gravità delle condizioni di uno dei motociclisti, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo, un 41enne di Quartu Sant’Elena, aveva perso conoscenza ed è stato intubato prima del trasferimento.

L’altro centauro coinvolto, un coetaneo residente a Sestu, ha riportato lesioni meno gravi ed è fuori pericolo.

I Carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.