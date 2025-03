Area dimenticata nei pressi della Parrocchia di San Sebastiano in via Ignazio Serra: è il momento che il Comune riqualifichi l’area dando ascolto alle richieste dei residenti e della Parrocchia. Lo afferma il consigliere comunale Roberto Mura: “ Ho presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta comunale di Cagliari riguardo la riqualificazione dell’area sportiva abbandonata vicino alla Parrocchia di San Sebastiano. Un’area di grande valore sociale e religioso, che purtroppo versa in uno stato di degrado.