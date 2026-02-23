I carabinieri della Stazione di Sarroch sono intervenuti ieri a Capoterra a seguito di una concitata richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza, procedendo all’arresto di una 34enne del luogo, già nota alle Forze di Polizia.

La vicenda affonda le sue radici in un difficile contesto domestico emerso alla fine del 2024. Dopo una denuncia presentata dai familiari della donna, i carabinieri avevano avviato una delicata attività investigativa che aveva portato alla luce un quadro di ripetuti comportamenti vessatori. La 34enne, infatti, si sarebbe resa responsabile di quotidiane violenze psicologiche, continue minacce e ingiurie rivolte ai familiari conviventi. Tali condotte avevano reso necessaria l’emissione del provvedimento restrittivo volto a tutelare l’incolumità e la serenità della famiglia di origine, imponendo alla donna di lasciare la casa e di non avvicinarsi ai congiunti.

Nonostante le rigide prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, ieri sera la donna si è presentata nuovamente presso l’abitazione. All’arrivo della pattuglia, allertata tempestivamente dalla vittima, i carabinieri hanno sorpreso la 34enne mentre inveiva animatamente, palesando la totale inosservanza della misura cautelare a cui era sottoposta. I militari hanno immediatamente bloccato la donna, disinnescando la situazione di tensione e garantendo la sicurezza del nucleo familiare.