Tragedia nella notte a Sestu. Un bambino di quasi 5 anni ha perso la vita a causa di un soffocamento provocato da un boccone di cibo andatogli fatalmente di traverso. I genitori del piccolo, resisi conto immediatamente della gravità della situazione, hanno allertato i soccorsi in preda alla disperazione.

Il personale medico del 118, giunto con estrema tempestività sul posto, ha praticato a lungo le manovre salvavita per la disostruzione delle vie aeree. Purtroppo, nonostante ogni disperato sforzo profuso dai sanitari per salvare la vita del bambino, l’ostruzione si è rivelata fatale e il decesso è sopraggiunto poco dopo.

Nella mattinata odierna, il medico intervenuto ha provveduto a informare l’Autorità Giudiziaria, la quale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per gli accertamenti di rito. I militari della Stazione di Sestu hanno raggiunto l’abitazione per ricostruire la dinamica dei fatti, relazionando in modo dettagliato sulla natura puramente accidentale del drammatico evento.

Acquisiti gli elementi, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.