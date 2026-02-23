RADIO ZAMPETTA SARDA; ADOZIONE DEL CUORE PER CUCCIOLO.

Guardate i suoi occhi, ve lo chiediamo con il cuore in mano, aiutateci a trovare una Famiglia per la vita.

Si chiama Cucciolo, è stato recuperato da una strada dove tutti i giorni vengono investiti i suoi compagni di vita.

È stato castrato, non supera l’ anno di età, è dolcissimo e a breve verrà rimesso nel punto dove è stato recuperato, con le ore contate perché il prossimo a morire potrebbe essere lui.

Non attaccate i volontari che sono costretti a fare delle scelte, tenere i gatti recuperati che versano in condizioni estreme e rilasciare post sterilizzazione quelli sani.

Vi chiedo di condividere perché sono le vostre condivisioni che danno una chance in più.

Vi prego aiutateci a trovare una famiglia.

Ospite da Pelosi si nasce.

Info +39 342 072 6679

#catlovers #fblifestyle #animals