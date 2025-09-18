“Che brutto scherzo che ci hai fatto, Chico”. Sono centinaia i volontari del soccorso in Sardegna che piangono così Chico Pais, scomparso improvvisamente nelle scorse ore e stimato e conosciuto ovunque, nato a Iglesias ma residente a Cagliari: “Generoso

Determinato fino alla cocciutaggine

Onesto

Innamorato come pochi della Sardegna

Colto e qualche volta troppo professore

Avversario fiero

Disilluso e disincantato

Amico dei giovani

Umano, troppo umano