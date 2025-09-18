“Che brutto scherzo che ci hai fatto, Chico”. Sono centinaia i volontari del soccorso in Sardegna che piangono così Chico Pais, scomparso improvvisamente nelle scorse ore e stimato e conosciuto ovunque, nato a Iglesias ma residente a Cagliari: “Generoso
Determinato fino alla cocciutaggine
Onesto
Innamorato come pochi della Sardegna
Colto e qualche volta troppo professore
Avversario fiero
Disilluso e disincantato
Amico dei giovani
Umano, troppo umano
Ciao Chico, noi di via San Paolo ti ricordiamo così!
Fai buon viaggio “, il commosso ricordo dell’associazione I Sardi Soccorso. Chico Pais aveva 70 anni, da decenni alla guida di tante ambulanza di varie associazioni, sempre in prima linea per salvare i pazienti.