Covid, Flavio Briatore ricoverato a Milano: “E’ in condizioni serie”

Flavio Briatore, titolare del Billionaire di Porto Cervo, è ricoverato a Milano per Covid. La notizia sul sito online dell’Espresso. Secondo il settimanale Briatore non è in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono definite “serie”