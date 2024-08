Villaspeciosa, famiglie in festa per il ferragosto alternativo al parco di San Platano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una iniziativa annunciata dal sindaco Gianluca Melis pochi giorni prima della festa dell’estate e che ha subito richiamato l’attenzione di tanti cittadini, non solo del territorio bensì anche di quelli limitrofi che, con entusiasmo, hanno sposato l’evento caratterizzato da gonfiabili e acqua saponata, per giocare, divertirsi, tutti insieme. E così è stato: un successo di festa e colori, via maglietta e pantaloni, per un giorno il costume da bagno è stato l’unico indumento da indossare. Tanti i commenti positivi a favore dell’iniziativa: “I bambini si sono divertiti”. Obiettivo raggiunto, insomma: la dimostrazione che con poco si può fare veramente tanto.