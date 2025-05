Una semplice pattuglia di controllo si è trasformata in un intervento a doppio livello per i Carabinieri di Villasor, impegnati nella vigilanza quotidiana del territorio. Fermata per un controllo di routine, una mini-utilitaria è risultata priva di assicurazione, ma non solo: dall’abitacolo è spuntata anche una dose di cocaina, ben nascosta ma non abbastanza da sfuggire all’occhio attento dei militari.

Al volante del veicolo, un 42enne disoccupato del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine. La sua agitazione ha subito insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di ispezionare l’auto. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un piccolo involucro contenente cocaina destinata all’uso personale.

La droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura come assuntore, in base all’articolo 75 del Testo Unico sugli stupefacenti. Non meno gravi le condizioni del veicolo, intestato a una donna residente fuori provincia e privo di copertura assicurativa: per questo è scattato il sequestro amministrativo, secondo quanto previsto dall’articolo 193 del Codice della Strada.

Le indagini ora proseguono per chiarire la provenienza della sostanza stupefacente e ogni eventuale responsabilità connessa alla circolazione del veicolo. L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nel contrasto alle violazioni stradali e alla diffusione delle droghe, con controlli sempre più mirati e capillari sul territorio.