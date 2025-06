Villasor lambita dalle fiamme: un vasto incendio è in atto da due ore, pericolo per molte abitazioni e diverse aziende agricole. Partite, presumibilmente, da un terreno privato incolto, le fiamme a causa del forte vento hanno saltato la recinzione e sconfinato nelle palazzine dell’ex zuccherificio dove erano ancora presenti cumuli di ingombranti e carcasse di vecchie automobili. Il sindaco Massimo Pinna: “Stanno lavorando senza sosta tante squadre di vigili del fuoco, barracelli, volontari. Siamo in piena emergenza”.

La colonna di fumo è ben visibile anche da Serramanna, nera e densa ha avvolto tutto il paese: non sono solo sterpaglie e vegetazione avvolte dalle fiamme bensì residui di ciò che un tempo era un campo rom nato sui ruderi delle palazzine dell’ex raffineria di zucchero.

Le operazioni da parte delle squadre preposte sono in corso per fermare l’imponente incendio, il primo cittadino è costantemente informato riguardo l’evolversi della situazione.