Raffica di multe questa mattina a Barracca Manna, in via Alberto Moravia, una stradina stretta dove, da anni, i residenti sono costretti a parcheggiare per metà sul marciapiede. Una scelta obbligata – spiegano – per non ostruire il passaggio dei mezzi, in particolare dei camion della raccolta rifiuti. “È sempre stato così, racconta un cittadino, non possiamo parcheggiare nella strada perché non passerebbe il camion dell’immondizia. Da oltre dieci anni c’era un tacito accordo con i vigili: lo sapevano e non ci hanno mai multato. Ma stamattina è evidentemente passato un vigile nuovo, che ha sanzionato tutte le auto in fila”. Una situazione che ha suscitato amarezza e rabbia: “Una multa del tutto ingiustificata – prosegue il residente – ho immediatamente telefonato al comando della Polizia Municipale e ho anche inviato una mail per segnalare l’accaduto”. I cittadini chiedono ora un chiarimento ufficiale e una soluzione che tenga conto delle criticità logistiche del quartiere.