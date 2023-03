Villasor, il “Motoday” al castello di Siviller è un successo: tutti stregati dai bolidi d’epoca

Si è svolto domenica a Villasor, nella stupenda cornice del Castello Siviller, il “Motoday 2023″ in contemporanea con 41 club ASI dislocati nei Castelli di tutta Italia . L’evento è stato organizzato dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna con il patrocinio del Comune di Villasor, in collaborazione con l’Istituto italiano dei Castelli e l’ Associazione ” Castello di Siviller-Marchesato di Villasor “. Sin dalle prime ore del mattino decine di motocilisti hanno raggiunto in corteo l’abitato di Villasor ed hanno esposto le loro motociclette nell’ area del bellissimo Castello di Siviller. Il numeroso pubblico presente ha così potuto ammirare una vasta rassegna di motoveicoli tra cui una ” Terrot del 1923 “,una “Frera 500 del 1927” , una “Ganna degli anni venti”, una “Peugeot 350 del 1928” ed ancora il “Falcone Guzzi” e l’ MV Agusta 125 degli anni 50, le Honda 500 Four e 750 Four K2 degli anni 70, il nuovo “Falcone Guzzi” e il Fantic 50 Chopper anni 70 , completano la rassegna tra le tante la ” Honda Gold Wing 1500 ” e la “Morini Kanguro 350 allestimento Valentini Parigi-Dakar degli anni 80 .

I visitatori hanno anche potuto ammirare gli abiti indossati dai soci dell’ Associazione ” Castello di Siviller-Marchesato di Villasor ” illustrati dalla presidentessa Daniela Perra e dal Direttore Artistico Prof. Federico Vacca, in evidenza gli Alabardieri della fanteria degli Alagon, gli Arcieri , gli abiti da Nobildonna del 1400 ,da Marchesa e Nobildonna del 1500 , ornati da meravigliosi accessori e gioelli . La visita al Castello ha visto poi la gentile partecipazione della Prof.ssa Pintus e del Prof. Reccia che hanno fornito ai presenti preziose informazioni sulle origini e sulla storia plurisecolare del Castello.

Giuseppe Tamponi