Villasor, il coronavirus non ferma la festa di Sant’Isidoro e degli agricoltori

Anche Villasor non ha rinunciato a festeggiare Sant’Isidoro, il protettore degli agricoltori. Nessuna traccas ha potuto sfilare per le vie del paese: una cerimonia diversa ma, forse, più ricca di significato. La messa si è celebrata con pochi fedeli, circa 80. “Abbiamo portato il Santo fuori dalla sua Casa – spiega il sindaco Massimo Pinna – per la benedizione di tutta la Comunità, è stato molto emozionante, come ogni anno.

Grazie al comitato, con il suo presidente Riccardo Podda, grazie a Don Salvatore, e a tutti i cittadini che da casa con un semplice pensiero avete festeggiato e onorato Sant’Isidoro”.