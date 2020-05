Auto nel corso pedonale a Cagliari, “Alle 10: 30 turisti tra i camion: che tristezza”

“Come volevasi dimostrare. Sono le 10:32 minuti, il carico e scarico dovrebbe essere finito da 30 minuti e nulla ancora camion che transitano e scaricano e nessun controllo. Non si possono mettere i tavolini fino alle 10 ma a quanto pare anche oltre”, commenta così, nella propri pagina Facebook, Marco Benucci, capogruppo dei Progressisti in consiglio comunale, la decisione di revocare dalle 8 alle 10 le concessioni sul suolo pubblico delle strade pedonalizzate della città, per consentire le operazini di carico e scarico a residenti e commercianti.

“Sono schifato da questa gestione”, aggiunge, “inorridisco a vedere quel granito sporcato da oli esausti che perdono i camion e le auto. Un gioiellino tolto ai cittadini a vantaggio delle auto e dei camion. Vedere turisti e cittadini che evitano i camion anziché passeggiare in serenità mi fa venire una grande tristezza”.