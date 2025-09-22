Non ce l’ha fatta la piccola di dodici anni coinvolta nel terribile incidente alle porte di Nuoro dell’11 settembre, con tre auto coinvolte e dieci feriti. La bambina era apparsa da subito in condizioni gravi: ricoverata al San Francesco, dopo qualche giorno era stata trasferita al Bambin Gesù di Roma. Ma, nonostante un delicato intervento di neurochirurgia e le cure costanti del personale del reparto di terapia intensiva dove era ricoverata, l’epilogo sembra essere drammatico: è stata infatti convocata la commissione medica che ne accerterà la morte cerebrale, come confermano fonti dell’ospedale romano.