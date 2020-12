Villasor, casi Covid in aumento: 29, contagi accertati anche dentro la scuola di via Porrino

Casi Covid in aumento a Villasor. Rispetto al penultimo aggiornamento, ci sono sette contagiati in più: 29 cittadini sono positivi. A comunicarlo è il sindaco Massimo Pinna: “Nei prossimi giorni verranno effettuati numerosi tamponi ai nostri concittadini, e molti altri sono in quarantena obbligatoria. Come evidenziato più volte seguiamo le regole, anche nelle abitudini quotidiane, diamo la giusta attenzione al difficile momento sanitario che stiamo vivendo, rispettando gli altri e noi stessi”.

Il sindaco ha anche fornito gli aggiornamenti legati all’esito dei tamponi effettuati su alunni e personale della scuola Puxeddu di via Porrino: “Su 40 ragazzi e una decina di insegnanti), son risultati positivi un alunno, un insegnante ed un’educatrice.SInviato tanno tutti bene, ma questa situazione stabilisce la quarantena obbligatoria sino all’11 dicembre di alcune classi, saranno messi in quarantena anche 16 insegnanti, questo determinerà di dover effettuare la didattica a distanza, anche per le altre classi delle scuole medie, pur non essendo in quarantena. I ragazzi saranno sottoposti a tampone, verranno avvisati da Ats per telefono o via email”. E Pinna avvisa anche che “per le stesse motivazioni verrà chiuso anche il centro socio-educativo comunale. Si chiede di evitare allarmismi e se richiesta la massima collaborazione”.