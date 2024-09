Villasor, cane pendolare prende il treno sino a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da ieri era in giro per le vie del paese: vagabondava senza meta sino a questa mattina, ore 7, quando è salito sul convoglio con studenti e lavoratori. Un compagno di viaggio a 4 zampe, sdraiato nel passaggio tra i sedili, la sensibilità del capotreno e degli altri viaggiatori hanno permesso al cane di compiere una traversata tranquilla e senza pericoli. Arrivato in città, il cagnolone è stato preso in consegna dalle forze preposte che, avvisate per tempo, lo attendevano a terra. Coccolato da tutti, così raccontano i viaggiatori, il suo padrone sarebbe già stato ritrovato. Una avventura a lieto fine, insomma, una sinergia di forze per assicurare l’animale a giuste mani.