RADIO ZAMPETTA SARDA:

AIUTIAMO I MICI DEL QUARTIERE!

APERTA RACCOLTA CIBO.

L’ appello di radio zampetta sarda in aiuto dei gatti del quartiere, curati mensilmente sotto il profilo sanitario con antiparassitari e varie terapie in presenza di patologie:

“In questi giorni siamo molto impegnati con le catture per sterilizzare i nuovi arrivati, ci troviamo in difficoltà per le spese elevate, all’ attivo in 5 giorni abbiamo sterilizzato 2 maschi e 1 femmina e per questa settimana abbiamo prenotato la sterilizzazione di altri 2 gatti.

Sterilizzare è un atto d’ amore e di civiltà, troppi gattini trovano la morte per le strade e solo con una campagna di sterilizzazione possiamo evitare questo martirio.

Chiediamo umilmente aiuto almeno per le pappe, abbiamo una lista dei desideri AMAZON oppure potete contattare la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp per ulteriori informazioni.

A seguire tutti gli estremi, ringraziamo anticipatamente chi ci darà un’ aiuto:



Scoprite la lista cliccando nel seguente link:

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/2DL9ZBKNBN35A/?ref_=lol_ov_le. Lista dei desideri AMAZON