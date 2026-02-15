Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Villasor hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, notificando il provvedimento della detenzione domiciliare nei confronti di un ventottenne residente in paese.

Il giovane, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, era stato dimesso alcuni giorni fa dalla Casa Circondariale di Uta. Il provvedimento scaturisce da una delicata attività d’indagine legata a una serie di condotte illecite che il giovane avrebbe posto in essere ai danni dei propri genitori. Secondo quanto ricostruito, l’indagato è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed estorsione, episodi che si sarebbero protratti nel tempo fino alla fine dell’ottobre 2025.

Al termine delle formalità, i militari lo hanno accompagnato presso la propria abitazione nel centro cittadino, individuata quale luogo di esecuzione della misura cautelare, dove dovrà permanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.