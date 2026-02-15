L’incessante attività di prevenzione contro i reati predatori nel territorio del Sulcis ha permesso, nella notte appena trascorsa, di sventare un possibile furto ai danni di un condominio cittadino. L’intervento è stato portato a termine dai Carabinieri della Stazione di Carbonia, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nella nottata infatti, un quarantottenne residente a Carbonia e un trentaquattrenne di Narcao, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, sono stati sorpresi mentre tentavano di forzare il portone d’ingresso di uno stabile con l’ausilio di diversi strumenti da scasso. Alla vista della pattuglia dell’Arma, i due hanno cercato di guadagnarsi la fuga nascondendo repentinamente gli attrezzi all’interno di una siepe vicina.

La prontezza operativa dei militari ha consentito di bloccare e immobilizzare i due uomini in pochi istanti, recuperando contestualmente tutto il materiale da effrazione, che è stato sottoposto a sequestro.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità, gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni per permanere in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.