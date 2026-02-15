“Si prevede la piena del fiume Mannu con portate simili o superiori a quelle di giovedì 12 febbraio”.

Le incessanti piogge hanno fatto scattare l’allarme, bacini pieni e c’è il rischio che l’acqua si riversi a valle. A Samassi la situazione è costantemente monitorata dal COC comunale e dalla Compagnia barracellare.

Il ponte sommergibile in località Is Arrius “come stabilito da ordinanza sindacale, resta chiuso e resterà tale sino a nuove disposizioni.

Si raccomanda la massima prudenza e di evitare in qualsiasi modo di avvicinarsi o stare nei pressi dei corsi d’acqua”.

“La proroga del provvedimento di chiusura temporanea è stato disposta in via cautelativa, per la sicurezza e protezione delle persone, al fine di interdire l’attraversamento del ponte sommergibile in località Is Arrius, che a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime 24 ore, che comporterà una nuova piena del fiume Mannu, dovuta ai rilasci d’acqua dalle dighe di Isili e Furtei”.