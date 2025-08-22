Rubano valigie a una turista per rivenderne il contenuto: denunciati in stato di libertà tre giovani per ricettazione. Si tratta di un 18enne e un 23enne di Selargius e di un 22enne di Cagliari, tutti disoccupati.

Il fermo è avvenuto nella serata di ieri a Porto Sa Ruxi. I tre viaggiavano a bordo di una Lancia Y bianca e il loro comportamento sospetto ha spinto i militari a effettuare una perquisizione. All’interno del veicolo è stata trovata parte della refurtiva sottratta poco prima da una Fiat Panda a noleggio parcheggiata vicino alla spiaggia.

La proprietaria dell’auto, una 28enne originaria di Genova e residente a Parigi, aveva denunciato il furto di due valigie contenenti abbigliamento, effetti personali e dispositivi elettronici. La refurtiva recuperata è stata restituita.

L’operazione si inserisce nel dispositivo di vigilanza predisposto dai Carabinieri per prevenire i furti su auto nei parcheggi delle spiagge del sud Sardegna, fenomeno che colpisce ogni estate numerosi turisti appena giunti sull’isola.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi. L’Arma sottolinea l’importanza dell’attività di prevenzione e controllo a tutela di residenti e visitatori.