Anni di offese, minacce e persino aggressioni fisiche contro la madre hanno portato all’allontanamento da casa di un 41enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo non potrà più avvicinarsi alla donna né frequentare i luoghi da lei abitualmente frequentati: lo ha stabilito un’ordinanza eseguita questa mattina dai carabinieri della Stazione di Iglesias.

La vicenda è emersa all’inizio di agosto, quando la madre, una pensionata di 61 anni, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai militari raccontando un vissuto di violenze domestiche che andava avanti da tempo. Il suo racconto ha fatto scattare immediatamente il protocollo previsto dal Codice Rosso, con l’attivazione delle prime misure di protezione e una sistemazione provvisoria per la vittima.

Le indagini, seguite passo dopo passo dall’Autorità giudiziaria, hanno confermato la gravità della situazione e portato al provvedimento cautelare reso esecutivo oggi.