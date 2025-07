Fioccano le segnalazioni in merito alla questione dei bagnanti fantasma che piazzano gli arredi del mare per occupare il posto che meglio preferiscono. Quello accaduto pochi giorni fa e raccontato da Melissa P. a Casteddu Online dimostra che la problematica è molto sentita: “Esiste una legge, qualcosa che fermi queste persone?”. In tanti ci siamo lamentati, queste persone con modi provocatori hanno avanzato il diritto di fare ciò che vogliono. Ma questo è stato uno dei tantissimi esempi vissuti da un mese a questa parte. E’ da sempre che succedono queste cose. Anche io ho figli ma mai ho arrogantemente e insistentemente lasciato ombrellone, borse e teli stesi durante il pranzo e la pennichella dei miei bimbi. È fantascienza vera quella in cui vivono queste persone, bisogna fare assolutamente qualcosa. 6 ore di ombrellone vuoto, in prima fila di sabato a Cala Sinzias ma stiamo rasentando la follia o sbaglio?”.