Il mare era calmo, un po’ di vento di libeccio ma niente di più. Eppure, anche ieri pomeriggio è stato necessario un intervento per salvare due turiste che si trovavano in grossa difficoltà a Scivu, nello stabilimento balneare della polizia penitenziaria della colonia penale nella spiaggia di S’acqua durci. A intervenire con la tavola di salvataggio per portare al sicuro le due turiste è stato il bagnino Enrico Sanna, che lancia un appello chiaro: “Fate attenzione, anche quando il mare è calmo, e soprattutto se non siete nuotatori esperti. Non bisogna mai fidarsi, anche quando c’è bandiera bianca: la prudenza non è mai troppa”, consiglia.

Proprio come è successo ieri sera alle due turiste: un bagno nel mare calmo, ma l’inesperienza rischiava di costare cara: poca dimestichezza nel nuoto, un salvataggio che in pochi istanti le ha portate in salvo quando la situazione sembrava mettersi male. Per fortuna è finito tutto bene: “Ma fate attenzione”, raccomanda ancora Sanna.