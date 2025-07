Estate non proprio tranquilla e serena quella che si vive nelle spiagge sarde, non mancano le segnalazioni anche tramite social per denunciare ciò che proprio non va. Ieri un bagnante ha pubblicamente esposto che una comitiva a bordo di un gommone ha violato le norme in merito alla sicurezza in mare: “Sono scesi dalle barche ormeggiate di fronte alle dune. Il gommone aveva il motore acceso”.

Del fatto, secondo il bagnante, sono state avvisate le istituzioni di competenza.